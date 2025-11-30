Commonwealth Games 2030: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास गरजा बुलडोजर; 30 से ज्यादा घर-दुकान ध्वस्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में शनिवार को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटेरा इलाके में कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के पास बनने वाली नई सड़क को जगह मिल सके। हाल ही में अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, जिसके बाद तैयारियां तेज हो गई हैं।

मोटेरा क्षेत्र में 30 ढांचे ढहाए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के पश्चिमी जोन की एस्टेट विभाग टीम ने भारी मशीनों की मदद से कुल 30 आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा भी तैनात रही ताकि किसी तरह का विरोध न हो। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी ढांचे सड़क निर्माण में बाधा पैदा कर रहे थे।