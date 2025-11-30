Language
    Commonwealth Games 2030: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास गरजा बुलडोजर; 30 से ज्यादा घर-दुकान ध्वस्त

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    अहमदाबाद नगर निगम ने मोटेरा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के पास नई सड़क बनाने के लिए 30 घरों और दुकानों को तोड़ा गया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद अहमदाबाद में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

    कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 से पहले अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में शनिवार को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटेरा इलाके में कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के पास बनने वाली नई सड़क को जगह मिल सके। हाल ही में अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, जिसके बाद तैयारियां तेज हो गई हैं।

    मोटेरा क्षेत्र में 30 ढांचे ढहाए

    अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के पश्चिमी जोन की एस्टेट विभाग टीम ने भारी मशीनों की मदद से कुल 30 आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा भी तैनात रही ताकि किसी तरह का विरोध न हो। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी ढांचे सड़क निर्माण में बाधा पैदा कर रहे थे।

    कनेक्टिविटी होगी बेहतर

    उप TDO पश्चिमी जोन, महेश टबियार ने बताया कि इन्हें हटाने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास नई सड़क बनाई जा सकेगी। इससे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव तक पहुंचना आसान होगा। यह एंक्लेव एक बड़ा मल्टी-वेन्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार किया जा रहा है।

