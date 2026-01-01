महाराष्ट्र से बंगाल और केरल तक... 2026 में कहां-कहां होंगे चुनाव, पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास रहा। पिछले साल दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत से पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

2025 के जाते-जाते उप-राष्ट्रपति पद के भी चुनाव हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। इस बीच वोट चोरी, चुनावी सुधार और वोटर वेरिफिकेशन अभियान जैसे मुद्दों पर तीखी बहस भी छिड़ी।

अब 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की मजबूत चुनावी रणनीति काम आती है या विपक्ष की एकजुटता?

महाराष्ट्र में साथ आए दो भाई

साल की शुरुआत 15 जनवरी को महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों से होगी, जिसमें मुंबई की ब्रिहनमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) केंद्र में है।

यहां भाजपा नीत महायुति गठबंधन का मुकाबला महा विकास अघाड़ी से होगा, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना शामिल हैं। मुख्य कहानी परिवारों के पुनर्मिलन की है।

इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो रहे हैं, जबकि शरद पवार और अजीत पवार के बीच 2023 का विभाजन अब सुलझता नजर आ रहा है।

एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को तोड़ा था, लेकिन अब भाजपा की मजबूत स्थिति से गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2025 के पंचायत चुनावों में भाजपा का दबदबा साफ दिखा था।

पश्चिम बंगाल में TMC-BJP की जंग

फरवरी-मार्च में पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें होंगी, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भाजपा से टकराएगी।

ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को 2019 के संघीय चुनाव से शुरू करते हुए भाजपा पर जीत की हैट्रिक दिलाई है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की साख और उनकी पार्टी की जीत की क्षमता की परीक्षा होगी।

हिमंत बिस्वा सरमा की अग्निपरीक्षा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा की मजबूत आवाज हैं, लेकिन नागरिकता कानून और जातीय मुद्दे चुनाव को रोचक बनाएंगे। विपक्ष को आर्थिक चिंताओं पर एकजुट होना होगा।

तमिलनाडु में विजय बनेंगे चुनौती?

तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन हमेशा कमजोर रहा है, लेकिन अब अभिनेता विजय की तमिलागा वेट्री कझगम नई चुनौती पेश कर रही है।

डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुख्य मुकाबला है। विजय की रैलियों में भगदड़ जैसी घटनाएं भी चुनवी सुर्खियों में रहेगी।

पिनाराई विजयन बचा पाएंगे सरकार?

केरल में पिनाराई विजयन की लेफ्ट सरकार तीसरी बार सत्ता की दौड़ में है। लेकिन पार्टी सेक्स स्कैंडल और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है।

इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस नीत यूडीएफ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा धीरे-धीरे पैर जमा रही है। अब देखना बेहद अहम होगा की केरल में लेफ्ट अपना अस्तित्वा बचाने में कामयाब हो पाती या नहीं?