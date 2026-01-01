Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महाराष्ट्र से बंगाल और केरल तक... 2026 में कहां-कहां होंगे चुनाव, पूरी डिटेल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:20 PM (IST)

    2026 में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर यह लेख केंद्रित है। भाजपा के लिए 2025 एक सफल वर्ष रहा, लेकि ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 में कहां-कहां होंगे चुनाव

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास रहा। पिछले साल दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत से पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 के जाते-जाते उप-राष्ट्रपति पद के भी चुनाव हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। इस बीच वोट चोरी, चुनावी सुधार और वोटर वेरिफिकेशन अभियान जैसे मुद्दों पर तीखी बहस भी छिड़ी।

    अब 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की मजबूत चुनावी रणनीति काम आती है या विपक्ष की एकजुटता?

    MODI

    महाराष्ट्र में साथ आए दो भाई

    साल की शुरुआत 15 जनवरी को महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों से होगी, जिसमें मुंबई की ब्रिहनमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) केंद्र में है।

    यहां भाजपा नीत महायुति गठबंधन का मुकाबला महा विकास अघाड़ी से होगा, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना शामिल हैं। मुख्य कहानी परिवारों के पुनर्मिलन की है।

    इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल की दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो रहे हैं, जबकि शरद पवार और अजीत पवार के बीच 2023 का विभाजन अब सुलझता नजर आ रहा है।

    एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को तोड़ा था, लेकिन अब भाजपा की मजबूत स्थिति से गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2025 के पंचायत चुनावों में भाजपा का दबदबा साफ दिखा था।

    THAKARE

    पश्चिम बंगाल में TMC-BJP की जंग

    फरवरी-मार्च में पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें होंगी, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भाजपा से टकराएगी।

    ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को 2019 के संघीय चुनाव से शुरू करते हुए भाजपा पर जीत की हैट्रिक दिलाई है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की साख और उनकी पार्टी की जीत की क्षमता की परीक्षा होगी।

    MAMATA

    हिमंत बिस्वा सरमा की अग्निपरीक्षा

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा की मजबूत आवाज हैं, लेकिन नागरिकता कानून और जातीय मुद्दे चुनाव को रोचक बनाएंगे। विपक्ष को आर्थिक चिंताओं पर एकजुट होना होगा।

    HIMTA

    तमिलनाडु में विजय बनेंगे चुनौती?

    तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन हमेशा कमजोर रहा है, लेकिन अब अभिनेता विजय की तमिलागा वेट्री कझगम नई चुनौती पेश कर रही है।

    डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुख्य मुकाबला है। विजय की रैलियों में भगदड़ जैसी घटनाएं भी चुनवी सुर्खियों में रहेगी।

    VIJAY

    पिनाराई विजयन बचा पाएंगे सरकार?

    केरल में पिनाराई विजयन की लेफ्ट सरकार तीसरी बार सत्ता की दौड़ में है। लेकिन पार्टी सेक्स स्कैंडल और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है।

    इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस नीत यूडीएफ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा धीरे-धीरे पैर जमा रही है। अब देखना बेहद अहम होगा की केरल में लेफ्ट अपना अस्तित्वा बचाने में कामयाब हो पाती या नहीं?

    VIJAYAN

    2029 की राह

    इन चुनावों के परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव की राह पर मजबूत कदम साबित होंगे। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए को ये तय करना होगा कि भाजपा के जीत की क्रम को कैसे तोड़ा जाए?