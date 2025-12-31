Language
    पुणे बम धमाकों के आरोपित की गोली मारकर हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    पुणे में 2012 में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपितों में से एक बंटी जहागीरदार की बुधवार को अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर कस्बे में अज्ञात हमलावरों ने गो ...और पढ़ें

    पुणे बम धमाकों के आरोपित की गोली मारकर हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस (फाइल फोटो)

    पीटीआई, अहिल्यानगर। पुणे में 2012 में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपितों में से एक बंटी जहागीरदार की बुधवार को अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर कस्बे में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

    पुलिस के अनुसार, लगभग 50 वर्षीय जहागीरदार दोपहर करीब दो बजे बोरावके कलेज रोड स्थित एक श्मशान घाट से एक अन्य व्यक्ति के साथ दोपहिया वाहन से लौट रहे थे, तभी उस पर दो बाइक सवारों ने हमला कर दिया।

     अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने बताया कि उसे गोली लगी और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घरगे ने कहा कि हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। जहागीरदार को महाराष्ट्र एटीएस ने सीरियल बम धमाकों के मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक अगस्त 2012 को पुणे के मध्य में स्थित व्यस्त सड़क पर बालगंधर्व थिएटर, देना बैंक की एक शाखा और गरवारे पुल के पास कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए थे।