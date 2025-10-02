कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, पीजी के कमरे में फंदे से लटका मिला 20 साल के युवक का शव

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली का रहने वाला 20 वर्षीय लकी चौधरी अपने पीजी कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लकी पिछले साल तक कोटा के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा था लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली का रहने वाला एक 20 वर्षीय छात्र बुधवार को कोटा स्थित अपने पीजी कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया।

    डीएसपी लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 में घटी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शवगृह में रखवाया, जहां मृतक के परिवार के सदस्यों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।

    दिल्ली के लकी चौधरी के रूप में हुई पहचान

    डीएसपी ने बताया कि पीजी रूम में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान लकी चौधरी के रूप में हुई है, जो पिछले साल तक एक स्थानीय कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा था, हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति का अभी पता नहीं चल पाया है।

    दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव

    चौधरी ने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा था, जिसे पुलिस ने तोड़कर उसके शव को बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि चौधरी के इस कदम उठाने के पीछे का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

