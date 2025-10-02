Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक ने सोशल मीडिया पर डाली ऐसी पोस्ट, देखते ही एक्टिव हुई पुलिस... किया वो काम हर कोई कर रहा तारीफ

    By Prateek bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:51 AM (IST)

    मैनपुरी में इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या की पोस्ट के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक की जान बचाई। मानसिक अवसाद से ग्रस्त युवक को पुलिस ने समझाया और उसके परिवार को सौंप दिया। प्रेम प्रसंग में निराशा के चलते युवक ने यह कदम उठाने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस की सक्रियता से एक अनहोनी टल गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    पोस्ट पर सक्रिय हुई पुलिस, बचाई युवक की जान

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा आत्महत्या करने की पोस्ट पर सक्रिय हुई पुलिस ने न सिर्फ घटना को रोका, बल्कि मानसिक अवसाद से ग्रसित युवक को समझा बुझाकर जिंदगी की अहमियत भी समझाई। बाद में युवक को उसके स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशनी थाना क्षेत्र के गांव बसैत निवासी राकेश कुमार गुप्ता का 26 वर्षीय पुत्र रिषभ गुप्ता, इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद से फोटोग्राफी कर रहे है।

    इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित कर युवक ने कही थी जान देने की बात

    मंगलवार रात भोजन के बाद स्वजन से सोने की बात कहकर छत पर बने कमरे में चले गए थे। रात लगभग 11 बजे रिषभ ने इंस्टाग्राम आइडी पर पोस्ट डाली, जिसमें लिखा 'मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूं, आज मुझे खुदकुशी करनी पड रही है' पोस्ट को रात 11:49 बजे पर मेटा कंपनी की तरफ से पुलिस महानिदेशक कार्यालय स्थित मीडिया सेंटर को मेल के जरिए अलर्ट मैसेज भेजा गया। मुख्यालय की सूचना पर किशनी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया।

    प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी, महिला उप निरीक्षक मनीषा चौधरी के साथ युवक के गांव बसैत पहुंचे। जहां घर से निकलकर आत्महत्या करने के लिए नशीली दवाओं का सेवन करने जा रहे रिषभ को रास्ते में ही रोक लिया।

    पुलिस ने थाने लाकर समझाने के बाद युवक को किया स्वजन के सिपुर्द

    पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने दो गोलियां खा ली हैं। उल्टी कराने के बाद पुलिस, युवक को थाने ले गई। समझाने के बाद युवक ने बताया कि वह एक लड़की से प्रेम करता है। विवाद होने के कारण प्रेमिका ने उससे बात करना बंद कर दिया है। इसी वजह से वह आत्महत्या करने जा रहा है।

    पुलिस ने स्वजन को भी बुलवाया। उनकी उपस्थिति में युवक को समझा−बुझाकर जीवन का महत्व समझाया। युवक के सामान्य होने पर स्वजन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान की जानकारी होने पर हर कोई पुलिस की कार्यशैली की सराहना कर रहा है।

    उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को आत्महत्या करने से रोक लिया। समस्या पूछकर काउंसिलिंग की गई। सुबह स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है। ललित भाटी, किशनी इंस्पेटर।