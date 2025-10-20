भारी ट्रैफिक के बीच कार का सनरूफ खोलकर बाहर निकलीं 2 महिलाएं, वायरल वीडियो पर क्यों भड़के यूजर्स?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं कार का सनरूफ खोलकर बाहर खड़ी हैं। महिलाओं की गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। उनके इस बर्ताव के लिए अब सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वीडियो Reddit पर एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "सनरूफ मारूती जिप्सी में तब्दील हो गया है।" इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर भयंकर ट्रैफिक के बीच SUV कार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और 2 महिलाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है।