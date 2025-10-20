भारी ट्रैफिक के बीच कार का सनरूफ खोलकर बाहर निकलीं 2 महिलाएं, वायरल वीडियो पर क्यों भड़के यूजर्स?

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाएं चलती कार के सनरूफ से बाहर खड़ी होकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। उनकी इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं और उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। यूजर्स इसे लापरवाही और दिखावा बता रहे हैं, और बेंगलुरु में हुई एक पिछली घटना का भी जिक्र किया गया है जहां सनरूफ से बाहर निकले एक बच्चे को चोट लगी थी।

    Hero Image

    सोशल मीडिया पर वायरल सनरूफ वीडियो। फोटो- Reddit

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं कार का सनरूफ खोलकर बाहर खड़ी हैं। महिलाओं की गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। उनके इस बर्ताव के लिए अब सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है।

    यह वीडियो Reddit पर एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "सनरूफ मारूती जिप्सी में तब्दील हो गया है।" इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर भयंकर ट्रैफिक के बीच SUV कार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और 2 महिलाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है।

    वायरल वीडियो

    महिलाओं का लापरवाह रवैया कैमरे में कैद हो गया है, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़क उठे हैं। वीडियो में कई अन्य बाइक सवार भी बिना हैलमेट के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडिय पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। वीडियो पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, "इन लड़कियों को लग रहा है कि यह कूल है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "आजकल के लोग कितना दिखावा करते हैं और मजे की बात को यह है कि उन्हें इसका आभास भी नहीं होता।" एक अन्य यूजर ने कहा, "क्या ये लोग कभी खबरें देखते या पढ़ते हैं? यह इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं।"

    बेंगलुरु में हुआ था हादसा

    बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक बच्चा कार की सनरूफ से बाहर निकलकर बैठा था। ऐसे में ऊपर लगे बैरियर से बच्चे का सिर बुरी तरह से टकरा गया और उसे गंभीर चोटें आईं थीं।

