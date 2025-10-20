पीएम मोदी ने देश को दी दीवाली की बधाई, INS विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाएंगे पर्व
PM Modi Diwali Greetings: आज पूरे देश में दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रकाश के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। 2014 से पीएम मोदी हर साल सुरक्षाबलों के साथ दीवाली मनाते आ रहे हैं और इस साल वे गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज पूरे देश में दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सभी को दीवाली की बधाई दी है।
2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी हर साल दीवाली का पर्व सुरक्षाबलों के साथ मनाते हैं। 2014 में उन्होंने लद्दाख के सियाचीन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ दीवाली मनाई थी।
देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।"
Greetings on the occasion of Diwali. May this festival of lights illuminate our lives with harmony, happiness and prosperity. May the spirit of positivity prevail all around us.— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
बता दें कि इस साल पीएम मोदी दीवाली का पर्व गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। पीएम मोदी INS विक्रांत पर भारतीय नौसैनिकों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएंगे। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के खिलाफ चलाया गया था।
