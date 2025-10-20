Language
    पीएम मोदी ने देश को दी दीवाली की बधाई, INS विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाएंगे पर्व

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    PM Modi Diwali Greetings: आज पूरे देश में दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रकाश के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। 2014 से पीएम मोदी हर साल सुरक्षाबलों के साथ दीवाली मनाते आ रहे हैं और इस साल वे गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना सकते हैं।  

    Hero Image

    पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज पूरे देश में दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सभी को दीवाली की बधाई दी है।

    2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी हर साल दीवाली का पर्व सुरक्षाबलों के साथ मनाते हैं। 2014 में उन्होंने लद्दाख के सियाचीन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ दीवाली मनाई थी।

    पीएम मोदी ने दी बधाई

    देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।"

    बता दें कि इस साल पीएम मोदी दीवाली का पर्व गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। पीएम मोदी INS विक्रांत पर भारतीय नौसैनिकों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएंगे। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के खिलाफ चलाया गया था।