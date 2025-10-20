पीएम मोदी ने देश को दी दीवाली की बधाई, INS विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाएंगे पर्व

PM Modi Diwali Greetings: आज पूरे देश में दीवाली का जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रकाश के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। 2014 से पीएम मोदी हर साल सुरक्षाबलों के साथ दीवाली मनाते आ रहे हैं और इस साल वे गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ INS विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना सकते हैं।

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं। फाइल फोटो