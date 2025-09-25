1962 में वायु सेना का इस्तेमाल करते तो... चीन से युद्ध को लेकर CDS अनिल चौहान ने कही बड़ी बात

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध में वायु सेना का उपयोग चीनी हमले को रोकने में मददगार हो सकता था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट की आत्मकथा के विमोचन पर कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक जैसी अग्रिम नीति लागू नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इन क्षेत्रों का इतिहास और भौगोलिक स्थिति अलग-अलग थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान वायु सेना के उपयोग से चीनी हमले को काफी हद तक रोका जा सकता था। हालांकि, इसे उस समय 'युद्ध को भड़काने वाला' माना जा सकता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से साबित हो गया है कि अब ऐसा नहीं है।

63 साल पहले चीन के साथ हुए युद्ध के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन नेफा) के लिए एक जैसी अग्रिम नीति लागू नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों के विवाद का इतिहास और भौगोलिक स्थिति अलग-अलग थी। ऐसे में एक जैसी नीतियां अपनाना गलत था।

'बदल गया युद्ध का तरीका' दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट की आत्मकथा 'रेवेले टू रिट्रीट' के विमोचन के अवसर पर एक वीडियो संदेश में सीडीएस ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा की स्थिति बदल गई है और युद्ध का तरीका भी बदल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल थोराट चीन-भारत युद्ध से पहले ईस्टर्न कमांड के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे।