देशभर के 183 आयकर अधिकारियों को नए साल पर मिली बड़ी खुशखबरी, किए गए पदोन्नत

जेएनएन, भोपाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने एक साल से लंबित पदोन्नति सूची जारी करते हुए देशभर के कुल 183 अधिकारियों को इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (आइआरएस) के पद पर पदोन्नत किया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारी पिछले एक साल से इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जारी आदेश (ऑफिस आर्डर नंबर 300 ऑफ 2025) में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ रीजन से राजेश कटारे का नाम शामिल है।