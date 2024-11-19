Language
    देशभर के 183 आयकर अधिकारियों को नए साल पर मिली बड़ी खुशखबरी, किए गए पदोन्नत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:20 AM (IST)

    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने एक साल से लंबित पदोन्नति सूची जारी करत ...और पढ़ें

    देशभर के 183 आयकर अधिकारियों को नए साल पर मिली बड़ी खुशखबरी (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, भोपालकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने एक साल से लंबित पदोन्नति सूची जारी करते हुए देशभर के कुल 183 अधिकारियों को इनकम टैक्स फिसर से असिस्टेंट कमिश्नर फ इनकम टैक्स (आइआरएस) के पद पर पदोन्नत किया है।

    विभागीय सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारी पिछले एक साल से इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जारी आदेश (फिस आर्डर नंबर 300 फ 2025) में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ रीजन से राजेश कटारे का नाम शामिल है।

    मूलरूप से ग्वालियर निवासी राजेश कटारे वर्तमान में भोपाल स्थित आयकर मुख्यालय में पदस्थ हैं। उन्हें एमपी एंड सीजी रीजन में ही असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है।