अंधविश्वास के नाम पर भीड़ का तांडव, असम में 'डायन' बताकर दंपती की नृशंस हत्या मामले में 18 गिरफ्तार

पीटीआई,कार्बी आंगलोंग। अंधविश्वास की वहशी मानसिकता ने असम में इंसानियत को एक बार फिर रौंद दिया। कार्बी आंगलोंग जिले के बेलोगुरी मुंडा गांव में ग्रामीणों की भीड़ ने जादू-टोना करने के शक में एक पति-पत्नी को घेरकर बेरहमी से मार डाला और हत्या के बाद उनके शवों को घर के सामने ही जला दिया। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले मामले में अब तक चार महिलाओं सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 30 दिसंबर की रात सूचना मिली कि 46 वर्षीय गार्डी बेरुवा और उनकी पत्नी मीरा बेरुवा को गांववालों ने 'डायन' बताकर निशाना बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस को घर टूटा हुआ मिला और आंगन में जलती आग के अवशेष मिले।

जांच में सामने आया कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से दोनों शवों को जला दिया गया। आइजीपी अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि यह जघन्य अपराध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।