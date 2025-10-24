17वें रोजगार मेले में 51 हजार युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी ने समझाया नौकरी का महत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को भी रोजगार के अवसरों के विस्तार से जोड़ा और युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार की चुनावी रैली में जाने से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र का वर्चुअल माध्यम से वितरण करते हुए कहा कि युवाओं का सशक्तीकरण भाजपा-एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। अब तक रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति का दावा करते हुए पीएम ने युवाओं को अपने अंदाज में प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में शुक्रवार को आयोजित 17वें पीएम रोजगार मेले का वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोशनी का त्योहार दीवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51 हजार से अधिक युवाओं को मिली है।
पीएम मोदी ने समझाया नौकरी का महत्व
इस नौकरी का महत्व निवनियुक्तों को समझाते हुए कहा कि आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी, बल्कि देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्रसेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है।
पीएम मोदी ने स्पष्ट किया सरकार का एजेंडा
अपनी सरकार के एजेंडे को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, इसलिए युवाओं का सशक्तीकरण भाजपा-एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। साथ ही जोड़ा कि ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं हैं। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत साढ़े तीन करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम मोदी ने समझाया जीएसटी रिफॉर्म का महत्व
युवाओं के रोजगार-स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों व योजनाओं का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म को भी इन प्रयासों के साथ जोड़ा। कहा कि इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है, नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफार्म से रोजगार के अवसरों को भी विस्तार मिल रहा है।
समझाया कि जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं, इसीलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है।
सरकार की नीतियों का फोकस युवाओं पर रहने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।
