अगले सौ साल तक बिहार नहीं भूलेगा जंगलराज, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को परोक्ष तौर पर राजद पर हमला करते हुए कहा बिहार के लोग अगले 100 वर्षों तक जंगराज के कुकर्मों को नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने गलत कामों को छिपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन लोग उन्हें माफ करनेवाले नहीं हैं। मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लठबंधन भी बताया और कहा कि इनके नेता दिल्ली से लेकर बिहार तक जमानत पर बाहर चल रहे हैं।

नमो एप पर युवा भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत में मोदी ने कहा कि नीतीश जी और राजग मिलकर बिहार को जंगलराज से उबारने और बिहार में कानून का राज स्थापित करने में जुटे हुए हैं। लोग खुद को बिहारी कहलाने में गर्व महसूस करने लगे हैं। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के दिन राजद-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है। वे केवल लाठी चलाना और लड़ना जानते हैं। लठबंधन के लोगों के लिए उनका अपना हित सर्वोपरि है।

नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद से पीडि़त है युवा पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से देश और बिहार के युवा नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद से पीडि़त रहे। लेकिन इन लोगों ने आपके हित से ज्यादा अपने हित को प्राथमिकता दी। वे माओवादी आतंक की मदद से चुनाव जीतते रहे। मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि पूरे देश में वोट की ताकत को बिहार के भाइयों और बहनों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यही कारण है कि एक बार जंगलराज को हटाने के बाद वे नहीं चाहते कि यह फिर से वापस आए।

पीएम ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य के बड़े बुजुर्ग युवाओं को जंगल राज के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सभी युवाओं से कहूंगा कि वे हर बूथ पर लोगों को इकट्ठा करें और उस क्षेत्र के बुजुर्गों को बुलाकर जंगल राज की पुरानी कहानियां सभी को बताएं।

मेरा बूथ सबसे मजबूत: युवा संवाद में बोलेन पीएम मोदी मोदी ने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत: युवा संवाद' पहल के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में सभी राजग सहयोगियों से अगले महीने दो चरणों में होनेवाले बिहार चुनाव के लिए मिलकर प्रचार करने और राज्य में राजग सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने को कहा। इस अवसर पर पीएम ने नया नारा भी दिया- रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। बता दें कि समस्तीपुर और बेगुसराय में जनसभाओं को संबोधित करके पीएम मोदी शुक्रवार से बिहार चुनाव अभियान शुरू करेंगे।