    खेल-खेल में तोते ने ले ली 12 साल के बच्चे की जान, चौंकाने वाली हादसे की वजह

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:21 PM (IST)

    केरल में रविवार को एक दुखद घटना में 12 वर्षीय मोहम्मद सिनान की नारियल का पेड़ गिरने से मौत हो गई। सिनान और उसके दोस्त तोता पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार बच्चे सूखे नारियल के पेड़ पर बैठे तोते को पकड़ना चाहते थे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में रविवार को 12 साल के बच्चे की उस वक्त मौत हो गई जब वह तोता पकड़ने के लिए घर से बाहर निकला और उसके ऊपर नारियल का पेड़ गिर गया। मृतक की पहचान अलुवा के रहने वाले सुधीर और सबिया के बेटे मोहम्मद सिनान के रूप में हुई है।

    पुलिस के अनुसार, यह घटना दोपहर में उस समय घटी जब सिनान और चार अन्य बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक तोता सूखे नारियल के पेड़ पर बैठा है। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने पेड़ गिराने की कोशिश की, जिससे वह सिनान पर गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आईं।

    पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव

    पुलिस ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शव को कलामस्सेरी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सिनान थोट्टाक्कटुकारा होली घोस्ट कॉन्वेंट स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था।

