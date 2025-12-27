राजस्थान में पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने वाले 115 उपद्रवी गिरफ्तार, जयपुर में हुआ था उपद्रव

जासं, जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिले के चौमू में कलंदरी मस्जिद के बाहर रेलिंग और पत्थर हटाने को लेकर शुक्रवार को फैले उपद्रव में पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों पर पथराव करने वाले 115 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। पुलिस की ओर से ड्रोन से करवाए गए सर्वे में मुस्लिम समाज के 75 घरों की छतों पर पत्थर एवं कांच की बोतलें रखी हुई मिली है।

पुलिस ने पत्थर और बोतलों को छतों से हटवाया है। जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और जवान शनिवार को भी चौमू के हालात पर निगरानी रखे रहे। उपद्रव में घायल आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों में से अधिकांश को शनिवार को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। इलाके में रविवार तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। उपद्रव का प्रमुख कारण 40 साल से मस्जिद के बाहर अतिक्रमण होना बताया गया है।

मुख्य बाजार में इस अतिक्रमण के कारण यातायात हमेशा जाम रहता है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की थी। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी पिछले तीन महीने से मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को समझा रहे थे। कई दौर की वार्ता के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़क के बीच में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार हुए थे।