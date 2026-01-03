एनसीसी की बड़ी पहल: एक लाख कैडेट बनेंगे युवा आपदा मित्र और साइबर योद्धा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक लाख एनसीसी कैडेट युवा आपदा मित्र बनकर प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करेंगे। उन्हें प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शनिवार को दिल्ली छावनी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक लाख एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षित करने की योजना है। इन कैडेट्स को युवा आपदा मित्र के रूप में जाना जाएगा।

एनसीसी ने देशभर में चार से पांच हब स्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जहां चयनित कैडेट्स को ड्रोन और काउंटर-ड्रोन पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा, 10 हजार कैडेट्स को साइबर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना के तहत भी कार्य चल रहा है। साइबर योद्धा डिजिटल धोखाधड़ी से लोगों की रक्षा करेंगे। उन्हें भी राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा।

लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने यह भी घोषणा की कि पहली बार एनसीसी के परेड कमांडर 2026 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान तलवार लेकर मार्च करेंगे। देशभर से 2,406 एनसीसी कैडेट्स 30 दिसंबर को दिल्ली छावनी के कारीप्पा परेड ग्राउंड पर शुरू हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस कैंप 2026 में भाग लेने वाले हैं।