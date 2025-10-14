Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WBSSC Recruitment 2025: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन 3 नवंबर से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन 03 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8477 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    WBSSC Recruitment 2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि  03 दिसंबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कुल 8477 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों पर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन 03 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 03 दिसंबर, 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा शुल्क

    ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रुप-सी और न के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।

    पात्रता मानदंड

    • क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण की हो।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

     

    ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर उम्मीदवार स्वयं आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है, जिसकी मदद से उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

    • ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब लॉगिन केड्रेंशियल को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करना होगा।
    • दर्ज की गई सभी जानकारी को अंत में ध्यान से पढ़ लें।