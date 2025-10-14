Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम (Army 10+2 TES 55 Entry-July 2026 Batch) के लिए आज यानी 14 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 90 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 16 ½ वर्ष से कम और अधिकतम आयु 19 ½ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्रता मानदंड आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार जेईई मेन्स 2025 की परीक्षा में शामिल हुआ हो।