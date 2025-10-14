Language
    Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    इंडिया आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम (Army 10+2 TES 55 Entry-July 2026 Batch) के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। 

    Army Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम (Army 10+2 TES 55 Entry-July 2026 Batch) के लिए आज यानी 14 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 90 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

    आयु-सीमा

    इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 16 ½ वर्ष से कम और अधिकतम आयु 19 ½ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    पात्रता मानदंड

    आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार जेईई मेन्स 2025 की परीक्षा में शामिल हुआ हो।

    Army Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई

    इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ‘online application’ लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

     कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही शारीरिक मानदंड परीक्षा में उम्मीदवारों को 10 मिनट 30 सेकंड में 2.4 किमी दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों की 40 पुशअप, 06 पुल अप, 30 सिट अप आदि की भी जांच की जाएगी।  

     

     

     

     

     

     

     