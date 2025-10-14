PGCIL Admit Card 2025: फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 18 अक्टूबर को होगी परीक्षा
पीजीसीआईएल की ओर से फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीजीसीआईएल की ओर से परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इस दिन होगी परीक्षा
पीजीसीआईएल की ओर से फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के कुल 1543 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों से परीक्षा में टेक्निकल विषय, अंग्रेजी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है।
PGCIL Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड और आवश्यक आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
