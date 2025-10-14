Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JAC 10th Compartment Result 2025: झारखंड बोर्ड सेकेंडरी कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, यहां दिए लिंक से करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    झारखंड बोर्ड की ओर से सेकेंडरी क्लास कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर एवं रोल कोड दर्ज करना होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    JAC 10th Compartment Result 2025 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से सेकेंडरी कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था वे तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाकर परिणाम की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की जांच करने के साथ ही मार्कशीट की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर एवं रोल कोड दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन डेट्स में हुआ था एग्जाम

    झारखंड बोर्ड की ओर से 10th कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम का आयोजन 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2025 तक करवाया गया था।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें मार्कशीट

    • झारखंड बोर्ड सेकेंडरी कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results of Compartmental & Improvement Secondary Examination - 2025 पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद नए पेज पर रोल कोड, रोल नंबर एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
    • अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही मार्कशीट की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

    JAC 10th Compartment Result 2025 Link

    JAC 12th Result

    ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से होगी प्राप्त

    छात्र ध्यान रखें कि आज वे केवल मार्कशीट की प्रति ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट कुछ दिनों में आपके स्कूल में भेज दी जाएगी जहां से आप क्लास टीचर या प्रिंसिपल से सम्पर्क करके इसे प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखें कि कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंक ही अंतिम माने जाएंगे। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक निरस्त हो जायेंगे।

    यह भी पढ़ें- देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट एवं उनकी राजधानी