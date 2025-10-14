JAC 10th Compartment Result 2025: झारखंड बोर्ड सेकेंडरी कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, यहां दिए लिंक से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से सेकेंडरी कंपार्टमेंट/ इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था वे तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाकर परिणाम की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की जांच करने के साथ ही मार्कशीट की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर एवं रोल कोड दर्ज करना होगा।