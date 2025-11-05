Language
    WBSSC Recruitment 2025: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 8477 पदों पर आवेदन शुरू, आठवीं पास युवाओं के लिए मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा आठवीं या दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    WBSSC Recruitment 2025: इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 03 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडल्ब्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपये निर्धारित की गई है।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

    शैक्षणिक योग्यता

    ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • इसके बाद फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। 
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

