WBSSC Recruitment 2025: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 8477 पदों पर आवेदन शुरू, आठवीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 03 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडल्ब्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपये निर्धारित की गई है। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।