SIDBI Phase-II Result 2025: ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां sidbi.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 76 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सिडबी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

SIDBI Phase-II Result 2025 : ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट सिडकी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।