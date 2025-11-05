Language
    SIDBI Phase-II Result 2025: ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां sidbi.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    सिडबी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फेज-II परीक्षा 04 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी।

    SIDBI Phase-II Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 76 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सिडबी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    SIDBI Phase-II Result 2025ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    सिडकी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'result of Online Examination (Phase-II)' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें।
    SIDBI

     

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    सिडबी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का आयोजन 04 अक्टूबर को किया गया था। यह एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव प्रकार का पेपर था, जिसमें उम्मीदवारों से 75 अंकों प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा कुल 75 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। 

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने रोल नबंर की जांच अच्छे से कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें। 

