Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CHT Result 2025: कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ssc.gov.in से करें तुरंत डाउननलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    एसएससी की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त को किया गया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    SSC CHT Result 2025: यह भी पढ़ें:

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये कुल 457 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    एसएससी की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यह बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इलके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद 'Combined Hindi Translators Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    SSC HINDI

     

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एसएससी की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त, 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी विषय से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। इसके अलावा, पेपर-1 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब पेपर-2 में शामिल हो सकेंगे। पेपर-2 डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होगा, जिसमें 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर, माता व पिता के नाम की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। 

    यह भी पढ़ें: SSC CHSL Exam City 2025 Link: एसएससी सीएचएसएल सिटी इंटीमेशन स्लिप ssc.gov.in पर जारी, एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे उपलब्ध