SSC CHT Result 2025: कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ssc.gov.in से करें तुरंत डाउननलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये कुल 457 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट एसएससी की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यह बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।