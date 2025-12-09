WBSSC Recruitment 2025: ग्रुप-सी और डी के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें जल्द अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग (WBSSC) की ओर से ग्रुप-सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार ग्रुप-सी और और डी के पदों पर किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकें हैं, वे अब 12 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8478 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। ग्रुप-सी और डी के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 400 रुपये, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 150 रुपये जमा करने होंगे।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा आठवीं, दसवीं व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूतिच जनजाति उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
WBSSC Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई
डब्ल्यूबीएसएससी की ओर से ग्रुप-सी और डी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए न निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले WBSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- अब एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
