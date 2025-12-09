WBSSC Recruitment 2025: ग्रुप-सी और डी के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की डेट एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें जल्द अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग (WBSSC) की ओर से ग्रुप-सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार ग्रुप-सी और और डी के पदों पर किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकें हैं, वे अब 12 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8478 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।