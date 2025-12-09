Bombay High Court Recruitment 2025: क्लर्क और स्टोनोग्राफर सहित 2381 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क, प्यून, ड्राइवर, स्टेनो लोअर और स्टेनो हायर के कुल 2381 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार बॉम्बे हाई कोर्ट में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 05 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

इतने पदों पर होगी भर्ती बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कुल 2381 पदों पर भर्ती की जाएगी। कैटेगरी अनुसार वैकेंसी की जानकारी यहां देखें। क्लर्क 1382

प्यून 887

ड्राइवर 37

स्टेनो लोअर 56

स्टेनो हायर 19 पात्रता मानदंड क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण किया हो और टाइपिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा, प्यून के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।