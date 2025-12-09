Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bombay High Court Recruitment 2025: क्लर्क और स्टोनोग्राफर सहित 2381 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क, प्यून, ड्राइवर, स्टेनो लोअर और स्टेनो हायर के कुल 2381 पर आवेदन 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 05 जनवरी, 2026 तक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Bombay High Court Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क, प्यून, ड्राइवर, स्टेनो लोअर और स्टेनो हायर के कुल 2381 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार बॉम्बे हाई कोर्ट में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 05 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कुल 2381 पदों पर भर्ती की जाएगी। कैटेगरी अनुसार वैकेंसी की जानकारी यहां देखें।

    • क्लर्क 1382
    • प्यून 887
    • ड्राइवर 37
    • स्टेनो लोअर 56
    • स्टेनो हायर 19

    पात्रता मानदंड

    क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण किया हो और टाइपिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा, प्यून के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। 

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदानुसार पूरी जानकारी देख सकते हैं। 

    ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से एप्लीकेशन विंडो ओपन होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, मोबाइल नबंर और ईमेल आदि को दर्ज करना।
    • इसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। 
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, क्लर्क पदों के लिए इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: DDA Exam City slip 2025: ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड