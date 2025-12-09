DDA Exam City slip 2025: ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इतने पदों पर होगी भर्ती डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। DDA Exam City slip 2025 : ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप डीडीए ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।