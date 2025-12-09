Language
    DDA Exam City slip 2025: ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    डीडीए ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते ह ...और पढ़ें

    DDA Exam City slip 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    यहां से डायरेक्ट डाउलोड करें रिजल्ट 

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 03 जनवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

    DDA Exam City slip 2025ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

    डीडीए ने ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।

    • सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अब जॉब्स और इंटर्नशिप सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'Link for Checking City Intimation for candidates' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड 

    डीडीए की ओर से एडमिट कार्ड से संबंधित फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ॉनहीं किया गया है। उम्मीदवार परीक्षा से कुछ दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    ऐसे करें तैयारी

    परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों के पास अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में इस समय अब कुछ भी नया पढ़ने से बचें और रोजाना रिवीजन करें और रोजाना एक मॉक टेस्ट भी अवश्य दें। 

