WBSEDCL Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार WBSEDCL में बतौर असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट wbsedcl.in पर जाकर आज यानी 27 नवंबर से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के कुल 447 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या एमबीए की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितना मिलेगा वेतन इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 36,80 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।