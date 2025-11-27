Language
    WBSEDCL Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 29 दिसंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को एक लाख से अधिक सैलरी दी जाएगी।

    WBSEDCL Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार WBSEDCL में बतौर असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट wbsedcl.in पर जाकर आज यानी 27 नवंबर से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के कुल 447 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या एमबीए की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
    • उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी।
    • उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    कितना मिलेगा वेतन

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 36,80 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से पद से संबंधित विषय, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आदि विषयों से 85 अंकों के 85 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 15 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। यह परीक्षा कुल 90 मिनट के लिए संचालित की जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। 

