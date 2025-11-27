CTET February 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 27 नवंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तैयारी कर रहे हैं, अब वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सीटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले सीबीएसई की ओर से सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम डेटशीट जारी की गई थी। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन करने की तिथि भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 18 दिसंबर से पहले सीटीईटी फॉर्म भर सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा सीबीएसई की ओर से सीटीईटी फरवरी 2026 की परीक्षा 08 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

CTET February 2026: ऐसे करें सीटीईटी के लिए अप्लाई जो उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आज से ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।