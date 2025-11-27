CTET February 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
सीबीएसई की ओर से CTET February 2026 के लिए आज यानी 27 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 18 दिसंबर तक सीटीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा 08 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 27 नवंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तैयारी कर रहे हैं, अब वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सीटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले सीबीएसई की ओर से सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम डेटशीट जारी की गई थी। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन करने की तिथि भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 18 दिसंबर से पहले सीटीईटी फॉर्म भर सकते हैं।
इस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई की ओर से सीटीईटी फरवरी 2026 की परीक्षा 08 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
CTET February 2026: ऐसे करें सीटीईटी के लिए अप्लाई
जो उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आज से ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- इसके बाद लेटेस्ट हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करें।
- अब परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा शुल्क
आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 परीक्षा के लिए 1,000 रुपये और पेपर-1 और पेपर-2 परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 1,200 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 परीक्षा के लिए 500 रुपये और पेपर-1 और पेपर-2 के लिए कुल 600 रुपये जमा करना अनिवार्य है।
