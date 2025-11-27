HPBOSE Datesheet 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा दसवीं की डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन कौन सी होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर कक्षा दसवीं बोर्ड एग्जाम डेटशीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपनी डेटशीट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 03 मार्च से शुरू होगी और 28 मार्च, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां से डायरेक्ट डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें डेटशीट एक शिफ्ट में होगी परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 03 मार्च से किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में सुबह सुबह 9:45 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

इस दिन से शुरू प्रैक्टिकल परीक्षा हिमाचल बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही यह परीक्षा 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना के तहत सभी विषयवार प्रैक्टिल परीक्षा तिथि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को 18 फरवरी से पहले अपने शिक्षक से संपर्क करना होगा।