HPBOSE Datesheet 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा दसवीं की डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन कौन सी होगी परीक्षा
हिमाचल बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 03 मार्च से शुरू हो जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर कक्षा दसवीं बोर्ड एग्जाम डेटशीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपनी डेटशीट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 03 मार्च से शुरू होगी और 28 मार्च, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां से डायरेक्ट डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें डेटशीट
एक शिफ्ट में होगी परीक्षा
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 03 मार्च से किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में सुबह सुबह 9:45 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
इस दिन से शुरू प्रैक्टिकल परीक्षा
हिमाचल बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही यह परीक्षा 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना के तहत सभी विषयवार प्रैक्टिल परीक्षा तिथि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को 18 फरवरी से पहले अपने शिक्षक से संपर्क करना होगा।
यहां देखें दसवीं बोर्ड का पूरा शेड्यूल
|परीक्षा की तिथि
|विषय
|3 मार्च 2026
|अंग्रेजी
|5 मार्च 2026
|म्यूजिक (वोकल)
|6 मार्च 2026
|हिंदी
|7 मार्च 2026
|फाइनेंशियल लिटरेसी (एनएसई)
|11 मार्च 2026
|गणित
|14 मार्च 2026
|साइंस एंड टेक्नोलॉजी
|16 मार्च 2026
|कंप्यूटर साइंस
|17 मार्च 2026
|म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंट)
|18 मार्च 2026
|गृह विज्ञान
|20 मार्च 2026
|उर्दू, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, पंजाबी
|23 मार्च 2026
|आर्ट्स-ए (स्केल और ज्योमेट्री), कॉमर्स (बिज़नेस के एलिमेंट्स, बुककीपिंग और अकाउंटेंसी के एलिमेंट्स, टाइपराइटिंग इंग्लिश/हिंदी), इकोनॉमिक्स, एनएसक्यूएफ: एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, आईटीईएस, मीडिया और एंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, बीएफएसआई, अपैरल, मेड-अप्स और होम फर्निशिंग, ब्यूटी और वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, प्लंबर
|28 मार्च 2026
|सामाजिक विज्ञान
परीक्षा बेहद ही नजदीक है। ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से पढ़ाई करें और रोजाना एक मॉक टेस्ट हल करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।