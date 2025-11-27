HPBOSE Datesheet 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें टाइमटेबल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं हिमाचल बोर्ड के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जो छात्र (Himachal Board 10th 12th Date Sheet 2026) का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपनी कक्षा से संबंधित टाइमटेबल देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कक्षा 10वीं की परीक्षा 03 से 28 मार्च, 2026 तक और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 03 मार्च से 01 अप्रैल, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

इस डेट को होगी प्रैक्टिल परीक्षा हिमाचल बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रैक्टिल परीक्षा 20 फरवरी से 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विषयवार प्रैक्टिल परीक्षा की तिथि के लिए 18 फरवरी, 2026 से पहले अपने स्कूल शिक्षक से अवश्य संपर्क करें।

इस दिन से शुरू होगी परीक्षा हिमाचल बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 03 मार्च, 2026 से शुरू हो जाएगी। कक्षा दसवीं बोर्ड का पहला पेपर अंग्रेजी और अंतिम पेपर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, कक्षा बारहवीं बोर्ड का पहला पेपर संस्कृत और अंतिम पेपर संगीत विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा।