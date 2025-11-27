JAC Date Sheet 2026: झारखंड बोर्ड कक्षा दसवीं की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा
झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक संचालित की जाएगी। साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जो छात्र कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा डेटशीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे JAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी, 2026 तक एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। छात्र कक्षा दसवीं की पूरी डेटशीट यहां देख सकते हैं।
यहां देखें कक्षा दसवीं का शेड्यूल
|दिन
|विषय
|
3 फरवरी 2026
|IIT एवं अन्य वोकेशनल विषय
|4 फरवरी 2026
|हिन्दी-ए, हिन्दी-बी
|5 फरवरी 2026
|कॉमर्स और गृह विज्ञान
|6 फरवरी 2026
|उर्दू, बांग्ला, उड़िया
|7 फरवरी 2026
|सामाजिक विज्ञान
|9 फरवरी 2026
|विज्ञान
|10 फरवरी 2026
|संगीत
|11 फरवरी 2026
|गणित
|13 फरवरी 2026
|अंग्रेजी
|14 फरवरी 2026
|खड़िया खोरठा, कुरमाली, नागपुरी पंचपरगनि
|16 फरवरी 2026
|संस्कृत
|17 फरवरी 2026
|अरबी, फारसी, हो, मुंडारी
परीक्षा की शिफ्ट
झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह से शुरू हो जाएगी। कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
प्रैक्टिकल एग्जाम इस दिन से शुरू
झारखंड बोर्ड की ओर से थ्योरी परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से भी सभी छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा दसवीं के लिए बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी से लेकर 07 मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाना तय है।
ऐसे बनाए अपनी तैयारी को मजबूत
झारझंड बोर्ड कक्षा दसवीं की परीक्षा काफी ज्यादा नजदीक है। इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी को मजबूत बनाने एवं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी, ताकि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए जा सकें। इसके लिए रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें। साथ ही पढ़ाई के दौरान शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। इसके अलावा, रोजाना पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र को अवश्य हल करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।