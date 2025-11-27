Language
    JAC Date Sheet 2026: झारखंड बोर्ड कक्षा दसवीं की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक संचालित की जाएगी। साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी।

    JAC Date Sheet 2026: इस दिन से शुरू होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जो छात्र कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा डेटशीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे JAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी, 2026 तक एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। छात्र कक्षा दसवीं की पूरी डेटशीट यहां देख सकते हैं।

     यहां देखें कक्षा दसवीं का शेड्यूल

    दिन  विषय 

     

    3 फरवरी 2026 

    		 IIT एवं अन्य वोकेशनल विषय
    4 फरवरी 2026  हिन्दी-ए, हिन्दी-बी
    5 फरवरी 2026  कॉमर्स और गृह विज्ञान
    6 फरवरी 2026  उर्दू, बांग्ला, उड़िया
    7 फरवरी 2026  सामाजिक विज्ञान
    9 फरवरी 2026  विज्ञान
    10 फरवरी 2026  संगीत
    11 फरवरी 2026  गणित
    13 फरवरी 2026 अंग्रेजी
    14 फरवरी 2026  खड़िया खोरठा, कुरमाली, नागपुरी पंचपरगनि
    16 फरवरी 2026  संस्कृत
    17 फरवरी 2026  अरबी, फारसी, हो, मुंडारी

    परीक्षा की शिफ्ट

    झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह से शुरू हो जाएगी। कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    प्रैक्टिकल एग्जाम इस दिन से शुरू

    झारखंड बोर्ड की ओर से थ्योरी परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से भी सभी छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा दसवीं के लिए बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी से लेकर 07 मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाना तय है।

    ऐसे बनाए अपनी तैयारी को मजबूत

    झारझंड बोर्ड कक्षा दसवीं की परीक्षा काफी ज्यादा नजदीक है। इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी को मजबूत बनाने एवं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी, ताकि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए जा सकें। इसके लिए रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें। साथ ही पढ़ाई के दौरान शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। इसके अलावा, रोजाना पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र को अवश्य हल करें।


