    JAC Date Sheet 2026: झारखंड कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।

    JAC Date Sheet 2026: यहां देखें पूरा टाइमटेबल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 03 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक संचालित की जाएगी। कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आयोजित कराी जाएगी।

    यहां देखें कक्षा बारहवीं की डेटशीट

     

    दिन विषय 
    3 फरवरी  वोकेशनल सब्जेक्ट
    4 फरवरी  अर्थशास्त्र (साइंस-कॉमर्स), मानवशास्त्र
    5 फरवरी  गणित, सांख्यिकी
    6 फरवरी  अर्थशास्त्र (कला), लेखाशास्त्र
    7 फरवरी  भौतिक विज्ञान

    9 फरवरी     		 वनस्पति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, समाजशास्त्र
    10 फरवरी  भूविज्ञान, व्यावसायिक गणित, भूगोल
    11 फरवरी  उद्यमिता, गृह विज्ञान
    13 फरवरी फरवरी दर्शनशास्त्र, रसायन विज्ञान
    14 फरवरी इतिहास
    16 फरवरी  राजनीति विज्ञान
    17 फरवरी  मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान
    18 फरवरी हिंदी-ए, अंग्रेजी-ए (कला)
    20 फरवरी  हिंदी-ए, अंग्रेजी-ए, संगीत (विज्ञान/वाणिज्य)
    21 फरवरी  वैकल्पिक विषय, अतिरिक्त विषय
    23 फरवरी  हिंदी-बी और मातृभाषा


    परीक्षा की शिफ्ट

    झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा 03 फरवरी से शुरू हो जाएगी और यह परीक्षा 23 फरवरी तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा केवल एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    प्रैक्टिकल एग्जाम इस दिन से शुरू

    झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी से लेकर 07 मार्च, 2026 तक आयोजित कतराई जाएगी।

    ऐसे करें तैयारी

    झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों के पास अब अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में तैयारी को मजबूत बनाने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। इसके साथ ही प्रत्येक विषय में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रोजाना हर एक विषय का पिछले वर्ष का प्रश्न-पत्र हल करें, इससे छात्रों को कमजोर विषय को जानने और प्रश्न-पत्र के प्रारूप को समझने में मदद मिलेगी। 


