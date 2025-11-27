JAC 10th 12th Date Sheet 2026: झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट टाइम टेबल जारी, विषय एवं तिथि के अनुसार चेक करें डेटशीट
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल (Jharkhand Board Date Sheet 2026) जारी कर दिया गया है। 10th की परीक्षाएं 3 से 17 फरवरी तक एवं 12th की परीक्षाएं 3 से 23 फरवरी तक आयोजित होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद् रांची (JAC) की ओर से क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टाइम टेबल (Jharkhand Board 10th 12th Date Sheet 2026) जारी कर दिया गया है। डेट शीट के मुताबिक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2026 तक एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम का आयोजन 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न
झारखंड बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाएं (थ्योरी) संपन्न होने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित किये जायेंगे। बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक संपन्न होंगे। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच अपलोड किए जाएंगे।
JAC 10th 12th Time Table 2026
|परीक्षा की तिथि
|कक्षा 10वीं/विषय
|कक्षा 12वीं/विषय
|3 फरवरी 2026
|IIT एवं अन्य वोकेशनल विषय
|वोकेशनल सब्जेक्ट
|4 फरवरी 2026
|हिन्दी-ए, हिन्दी-बी
|अर्थशास्त्र (साइंस-कॉमर्स), मानवशास्त्र
|5 फरवरी 2026
|कॉमर्स, गृह विज्ञान
|गणित/ सांख्यिकी
|6 फरवरी 2026
|उर्दू, बांग्ला, उड़िया
|अर्थशास्त्र (आर्ट्स), एकाउंटेंसी
|7 फरवरी 2026
|सामाजिक विज्ञान
|भौतिक विज्ञान
|9 फरवरी 2026
|विज्ञान
|बायोलॉजी (बॉटनी+जूलॉजी), बिजनेस स्टडीज, समाजशास्त्र
|10 फरवरी 2026
|संगीत
|जियोलॉजी, बिजनेस गणित, भूगोल
|11 फरवरी 2026
|गणित
|एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस
|13 फरवरी 2026
|अंग्रेजी
|फिलॉसफी, केमिस्ट्री
|14 फरवरी 2026
|खड़िया खोरठा, कुरमाली, नागपुरी पंचपरगनि
|इतिहास
|16 फरवरी 2026
|संस्कृत
|राजनीतिक विज्ञान
|17 फरवरी 2026
|अरबी, फारसी, हो, मुंडारी
|मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस
|18 फरवरी 2026
|-
|हिन्दी-ए, अंग्रीज-ए (कला)
|20 फरवरी 2026
|-
|हिन्दी-ए, अंग्रेजी-ए, संगीत
|21 फरवरी 2026
|-
|वैकल्पिक विषय, अतिरिक्त विषय
|23 फरवरी 2025
|-
|हिन्दी-बी और मातृभाषा
परीक्षा के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट
छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन सुबह की शिफ्ट में प्रातः 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक करवाया जायेगा वहीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक करवाया जायेगा।
