JAC 10th 12th Date Sheet 2026: झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट टाइम टेबल जारी, विषय एवं तिथि के अनुसार चेक करें डेटशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद् रांची (JAC) की ओर से क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टाइम टेबल (Jharkhand Board 10th 12th Date Sheet 2026) जारी कर दिया गया है। डेट शीट के मुताबिक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2026 तक एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम का आयोजन 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न झारखंड बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाएं (थ्योरी) संपन्न होने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित किये जायेंगे। बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट 24 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक संपन्न होंगे। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच अपलोड किए जाएंगे।