    WBHRB Recruitment 2025: मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 28 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 

    WBHRB Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन आज से शुरू।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 17 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 196 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 01 दिसंबर से 03 दिसंबर शाम बजे तक मौका दिया जाएगा।

    कितना मिलेगा वेतन

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 28,900 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु 39 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं भौतिक, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया हो या इसके समकक्ष दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो। साथ ही उम्मीदावारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 210 रुपये निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन पिछली कक्षा में प्राप्त अंक, कार्यानुभव और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

    कैसे करें अप्लाई

    • मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट साइट फोटो को अपलोड करें।
    • इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

