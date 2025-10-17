WBHRB Recruitment 2025: मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 28 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 17 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 196 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 01 दिसंबर से 03 दिसंबर शाम बजे तक मौका दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना मिलेगा वेतन इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 28,900 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु 39 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं भौतिक, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया हो या इसके समकक्ष दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो। साथ ही उम्मीदावारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।