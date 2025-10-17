ONGC Apprentices Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के 2623 पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 06 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदावर कक्षा दसवीं व बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ओएनजीसी में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओएनजीसी की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2623 अप्रेंटिस का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 06 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 06 नवंबर, 2025 के अनुसार 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्या प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, बीई, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित ग्रेजुएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह 12,300 रुपये, तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 10,900 रुपये, ट्रेड अप्रेंटिस (कक्षा दसवीं व बारहवीं) को 8,200 रुपये, ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय आईटीआई) को 9,600 रुपये और ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय आईटीआई) 10,560 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
ONGC Apprentices Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करे।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
