Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड-1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    एमसीसी की ओर से नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि एमसीसी की ओर से अभी काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    NEET PG Counselling 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमसीसी की ओर से राउंड-1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें, एमसीसी की ओर से नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुरू करने के साथ-साथ नीट पीजी बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी एमसीसी की ओर नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। 

    NEET PG Counselling 2025: ऐसे करें राउंड-1 के लिए रजिस्ट्रेशन

    एमसीसी की ओर से राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर पीजी मेडिकल सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • अब नीट रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करके फॉर्म को सबमिट करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    चार चरणों में होगी काउंसलिंग

    एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग चार चरणों में पूरी की जाएगी। बता दें, अंतिम चरण स्ट्रे राउंड होगा। नीटी पीजी कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग भी करना होगा। इसके साथ ही नीट पीजी का शेड्यूल कभी भी जारी किया जा सकता है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीट शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए वे समय-समय पर एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in विजिट करते रहें। 

     

    यह भी पढ़ें: MP Police Constable Admit Card 2025: जल्द ही जारी होगा पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड, 30 अक्टूबर को होगी परीक्षा