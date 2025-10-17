NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड-1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमसीसी की ओर से राउंड-1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है।

बता दें, एमसीसी की ओर से नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुरू करने के साथ-साथ नीट पीजी बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी एमसीसी की ओर नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है।

NEET PG Counselling 2025: ऐसे करें राउंड-1 के लिए रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ओर से राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।