    WBHRB Recruitment 2025: जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। 

    WBHRB Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यह उन उम्मीदावारों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो पश्चिम बंगाल में जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अधिकारिक अधिसूचना के तहत जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के कुल 403 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाकर 28 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।


    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 210 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    ऐसे करें खुद अप्लाई

    जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नबंर, ईमेल आईडी और व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
    • इसके बाद फॉर्म में दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

