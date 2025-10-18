WBHRB Recruitment 2025: जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) की ओर से जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यह उन उम्मीदावारों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो पश्चिम बंगाल में जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अधिकारिक अधिसूचना के तहत जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के कुल 403 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाकर 28 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।



शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जनरल डयूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 210 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।