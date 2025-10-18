RRC NER Apprentice Recruitment 2025: अंप्रेटिसशिप के 1104 पदों पर निकली भर्ती, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका
रेलवे भर्ती सेल (RRC) की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में अंप्रेटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती सेल (RRC) की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में अंप्रेटिसशिप की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अप्रेंटिशसिप प्रशिक्षण के लिए कुल 1104 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अंप्रेटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
पात्रता मानदंड
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या बारहवीं 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करने होंगे। इसके अलावा, एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कक्षा दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
कैसे करें अप्लाई
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म को सबमिट करने से पहले इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: PPSC HDO Recruitment 2025: हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जल्द कर लें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।