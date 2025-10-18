RRC NER Apprentice Recruitment 2025: अंप्रेटिसशिप के 1104 पदों पर निकली भर्ती, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती सेल (RRC) की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में अंप्रेटिसशिप की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अप्रेंटिशसिप प्रशिक्षण के लिए कुल 1104 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अंप्रेटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

पात्रता मानदंड अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।