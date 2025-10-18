Language
    PPSC HDO Recruitment 2025: हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से PPSC HDO Recruitment 2025 के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्चुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एचडीओ के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

    PPSC HDO Recruitment 2025: यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 101 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशिल नोटिफिकेशनव जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पंजाब में बतौर एचडीओ के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एचडीओ के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदार 14 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से पद से संबंधित विषय, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामान्य मानसिक योग्यता और रीजनिंग आदि विषय से 480 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 60 अंकों का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा।


    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों ने स्नातक के दौरान हार्टिकल्चर विषय को इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास एग्रीकल्चर में एमएससी की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फीस

    सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये और एग्जामिनेशन फीस के रूप में 1000 रुपये जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य के एससी एवं एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये और एग्जामिनेशन फीस के रूप में 250 रुपये जमा करने होंगे। 

     

