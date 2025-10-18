Allahabad High Court Score Card 2025: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, 14 नवंबर तक वेबसाइट पर उपलब्ध

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी फाइनल परीक्षा के बाद अब स्कोरकोर्ड जारी कर दिया गया है। फाइनल परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल परीक्षा का रिजल्ट 16 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3306 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।