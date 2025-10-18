Language
    Allahabad High Court Score Card 2025: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, 14 नवंबर तक वेबसाइट पर उपलब्ध

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार फाइल परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 14 नवंबर तक स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा। 

    Allahabad High Court Score Card 2025: यहांं देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी फाइनल परीक्षा के बाद अब स्कोरकोर्ड जारी कर दिया गया है। फाइनल परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल परीक्षा का रिजल्ट 16 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3306 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    Allahabad High Court Score Card 2025: इन स्टेप्स से करें स्कोरकार्ड चेक

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ग्रुप-सी और ग्रुप-डी का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • ग्रुप-सी और ग्रुप-डी फाइनल परीक्षा का स्कोरकोर्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद ग्रुप-सी और ग्रुप-डी स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अपने पद से संबंधित स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद स्कोरकोर्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में भविष्य के लिए अपने स्कोरकोर्ड का एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    14 नवंबर तक डाउनलोड करने का मौका

    ग्रुप-सी और ग्रुप-डी स्कोरकोर्ड डाउनलोड करने के लिए अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उम्मीदवारों को स्कोरकोर्ड डाउनलोड करने के लिए 14 नवंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना स्कोरकोर्ड अवश्य डाउनलोड कर लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

