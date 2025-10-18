RSSB 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां rssb.rajasthan.gov.in से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर-कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके गलत उत्तर के लिए आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। बता दें, बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।

RSSB 4th Grade Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें आसंर-की

बोर्ड की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।

लिकं पर क्लिक करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।

अंत में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस डेट को हुई थी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के परीक्षा केंद्रों में 19 से 21 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। इसके साथ ही परीक्षा कुल 6 पालियों में आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर विषय से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी।

इतने पदों पर होगी चयन बोर्ड की ओर से इस परीक्षा के माध्यम से कुल 53,749 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 48199 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 5550 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 24,71,066 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था।

