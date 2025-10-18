UPSSSC Sachiv Grade-II Result 2025: सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां upsssc.gov.in से करें डाउनलोड
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदावारों को अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते है। बता दें, आयोग की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम कुल 134 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
UPSSSC Sachiv Grade-II Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सचिव ग्रेड-II मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'Exam/2024 - Secretary Class - III Grade- II ' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारिक लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिे इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
आयोग की ओर से मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अप्रैल, 2025 को आयोजित कराई गई थी।
श्रेणी- कटऑफ अंक
- अनारक्षित: 56.50
- अनुसूचित जाति: 51.50
- अनुसूचित जनजाति: 50.25
- अन्य पिछड़ा वर्ग: 56.50
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 56.50
आयोग की ओर से जारी किए गए मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है। आयोग की ओर से उम्मीदवारों के लिए अभिलेख परीक्षण आयोजन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही चयन संबंधित अंतिम परिणाम आयोग अभिलेख परीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट समय-समय पर विजिट करते रहें।
यह भी पढ़ें: RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 24 अक्टूबर तक भरना होगा स्क्रूटनी फॉर्म
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।