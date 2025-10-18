UPSSSC Sachiv Grade-II Result 2025: सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां upsssc.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से मंडी परिषद सचिव ग्रेड-II की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते है। बता दें, आयोग की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम कुल 134 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।