RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 24 अक्टूबर तक भरना होगा स्क्रूटनी फॉर्म

आरएसएमएसएसबी की ओर से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, परीक्षा में सफल हुए उम्मीवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से पशुधन सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। बता दें, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। पीडीएफ में उम्मीदवार अपना रोल नंबर और अपने नाम के साथ-साथ परीक्षा में प्राप्त अंक भी देख सकते हैं।
इस दिन हुई थी परीक्षा
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 जून, 2025 को शाम की पाली में किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से भाग-1 से 50 प्रश्न और भाग-2 से 100 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल तीन घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। इसके साथ ही आरएसएमएसएसबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2783 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2,463 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 320 पद शामिल थे।
Rajasthan Livestock Assistant Result 2025: यहां से डाउनलोड करें रिजल्ट
जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Result' पर क्लिक करें।
- अब पशुधन सहायक रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
यहां देखें कट ऑफ
रिजल्ट पीडीएफ में जारी दो गुणा कटऑफ मार्क्स तक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन सह परिनिरीक्षा फार्म (स्क्रूटनी) भरना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों के लिए सह परिनिरीक्षा फॉर्म आज यानी 18 अक्टूबर को www.rssb.rajasthan.gov.in पोर्टल पर एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार 24 अक्टूबर, 2025 तक स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं।
