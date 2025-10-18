RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 24 अक्टूबर तक भरना होगा स्क्रूटनी फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से पशुधन सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। बता दें, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। पीडीएफ में उम्मीदवार अपना रोल नंबर और अपने नाम के साथ-साथ परीक्षा में प्राप्त अंक भी देख सकते हैं।

इस दिन हुई थी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 जून, 2025 को शाम की पाली में किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से भाग-1 से 50 प्रश्न और भाग-2 से 100 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल तीन घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। इसके साथ ही आरएसएमएसएसबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2783 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2,463 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 320 पद शामिल थे।