    RRB NTPC Graduate Answer Key 2025: सीबीटी-2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC Graduate Answer Key 2025 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in  पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर अब अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल  8113 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 

    RRB NTPC Graduate Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगा सीबीटी-2 का रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल हुए थे और आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है। 

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित कराई गई गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, जुनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के कुल 8113 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    RRB NTPC GraduateAnswerKey 2025: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

    जो उम्मीदवार एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर एनटीपी ग्रेजुएट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन केड्रेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड करें।
    •  लॉगिन करने के बादआंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

