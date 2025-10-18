RRB NTPC Graduate Answer Key 2025: सीबीटी-2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल हुए थे और आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।

