IBPS SO Pre Result 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ibps.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को IBPS SO XV 15th प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।