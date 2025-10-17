IBPS SO Pre Result 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ibps.in से करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से IBPS SO Pre Result 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनेल (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को IBPS SO XV 15th प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
आईबीपीएस की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1007 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
IBPS SO Pre Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
आईबीपीएस की ओर से एसओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर IBPS SO XV 15th प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- इसके बाद रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
आईबीपीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार के लिए अब मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों प्रोफेशन ज्ञान 60 अंकों के से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा में प्राप्त अंकों की जांच अच्छे से कर लें। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। साथ ही तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें।
