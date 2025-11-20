WBB Primary Teacher Recruitment 2025: प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के 13,421 पदों पर निकली भर्ती, यहां देखें फॉर्म भरने का तरीका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार प्राइमरी स्कूल में टीचर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 19 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 09 दिसंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 13,421 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। आयु-सीमा में छूट से संबंधि विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

जरूरी शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। या फिर उम्मीदवारों के पास चार वर्षीय बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।