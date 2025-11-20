WBB Primary Teacher Recruitment 2025: प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के 13,421 पदों पर निकली भर्ती, यहां देखें फॉर्म भरने का तरीका
पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 19 नवंबर से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिन तिथि 09 दिसंबर, 2025 है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार प्राइमरी स्कूल में टीचर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 19 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 09 दिसंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 13,421 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। आयु-सीमा में छूट से संबंधि विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। या फिर उम्मीदवारों के पास चार वर्षीय बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
इन आसान स्टेप्स से भरें ऑनलाइन फॉर्म
जो उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में बतौर असिस्टेंट टीचर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbbpw.wb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'WBBPE Primary Teacher Recruitment 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
