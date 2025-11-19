Language
    BSSC: मैट्रिक पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बिहार ऑफिस अटेंडेंट पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में 10th पास अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    Bihar Office Attendant Vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 नवंबर एवं फॉर्म पूरा करके जमा करने की लास्ट डेट 24 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी के ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    शैक्षिक योग्यता

    बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा

    आवेदन के लिए अधिकतम आयु कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।

    कैसे करें अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म का लिंक एवं स्टेप्स नीचे उपलब्ध करवाई जा रही हैं-

    • बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण कर लेना है।
    • अब कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    Bihar Office Attendant Vacancy

    एप्लीकेशन फीस

    भर्ती में आवेदन के साथ अनरिजर्व, ओबीसी, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 540 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 135 रुपये फीस जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

