BSSC: मैट्रिक पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बिहार ऑफिस अटेंडेंट पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 नवंबर एवं फॉर्म पूरा करके जमा करने की लास्ट डेट 24 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी के ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा आवेदन के लिए अधिकतम आयु कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।