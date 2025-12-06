UPSC Recruitment 2025: ट्रेडमार्क-जीआई एग्जामिनर के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से ट्रेडमार्क्स और जीआई एक्जामिनर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदो पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, ट्रेडमार्क्स और जीआई एक्जामिनर के कुल 100 पद और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 01 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

पात्रता मानदंड आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून विषय में डिग्री व इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तीन चरणों में होगा चयन उम्मीदवारों का चयन तीन चरण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट में शामिल होना होगा।