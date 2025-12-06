BTSC Recruitment 2025: डेंटल हाइजीनिस्ट के 702 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां btsc.bihar.gov.in से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से योग्य उम्मीदवारों से डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यह भर्ती कुल 702 पदों के लिए निकली है। जो उम्मीदवार बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 05 दिसंबर से शुरू हो गई है और उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं।

उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए सीमित समय है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले इन पदों पर आवेदन जरूर कर लें। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा बारहवीं जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने डेंटल हाइजीनिस्ट में दो वर्षीय डिप्लोमा भी किया हो। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

आयु-सीमा डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 निर्धारित है।



आवेदन शुल्क डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। बता दें, आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। बगैर आवेदन शुल्क के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।