BTSC Recruitment 2025: वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से कार्य निरीक्षक के कुल 1114 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर Work Inspector के पदों पर नौकीर करना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 05 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 05 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई से ड्राफ्टसमैन सिविल/सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आयु-सीमा कार्य निरीक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।