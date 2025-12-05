KVS NVS Vacancy 2025: टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में निकली टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग या नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकें थे। उन उम्मीदवारों को आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवदेन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

आयु-सीमा टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 30 व 35 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 40, 45, व 50 निर्धारित की गई है।