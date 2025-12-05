KVS NVS Vacancy 2025: टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 11 दिसंबर तक ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में निकली टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग या नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकें थे। उन उम्मीदवारों को आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवदेन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
आयु-सीमा
टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 30 व 35 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 40, 45, व 50 निर्धारित की गई है।
आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता
टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 2800 रुपये, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एएसओ, जूनियर ट्रांस्लेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 2000 रुपये और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ आदि के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1700 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा।
ऐसे भर सकते हैं फॉर्म
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
- अब अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नबंर, ईमेल आईडी और पता आदि को दर्ज करें।
- इसके बाद हस्ताक्षर, फोटो और सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब एप्लीकेशन फीस को जमा करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
